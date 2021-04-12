الحلبوسي يبارك بحلول شهر رمضان

2021/04/12 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحلول شهر رمضان المبارك.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: "يهلُّ علينا شهر الخير والرحمة رمضان المبارك، وقلوبنا يغمرها الدعاء والرجاء بتفريج الكروب والهموم والبلاء، ومزيد من السلام والاطمئنان والرخاء لعراقنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع".

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