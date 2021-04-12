بيان من الصحة بشأن دعوات الافطار والتجمعات خلال شهر رمضان

2021/04/12 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة تدعو المواطنين الكرام الابتعاد عن اقامة دعوات الافطار خلال شهر رمضان الفضيل

وزارة الصحة تناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات للحد من زيادة الاصابات

وزارة الصحة هناك زيادة كبيرة بالمرضى الراقدين بالمستشفيات نتيجة الاصابة بفايروس كورونا

وزارة الصحة تناشد المواطنين بدعم جهودها لمكافحة الوباء لصعوبة الموقف الوبائي

يتبع ..

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