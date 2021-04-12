التجارة تعلن استكمال تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال رمضان

2021/04/12 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استكمال تجهيز الحصة الرمضانية من مفردات البطاقة التموينية الاساسية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الوزارة استكملت تجهيز الحصة الرمضانية التي تمثل اربع مواد اساسية اضافة الى مادة الطحين الصفر".وأكدت أن "جداول تجهيز المفردات من المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات قد استكملت بالكامل ونسب الانجاز شارفت على الانتهاء"، مشيرة الى ان"فرقها الرقابية تتابع عمليات التجهيز في جميع محافظات البلاد".وأوضحت أنها "سبق وأن قامت بتوزيع الملاك المتقدم لها من المدراء العامين من خلال توزيعهم مشرفين على المحافظات كافة، لغرض الاشراف بشكل ميداني ومباشر على عمليات التجهيز".من جهتها، أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية (الجهة المعنية بتجهيز مفردات السكر والزيت)، عن "استكمال عمليات التجهيز بنسبة 100% لجميع محافظات البلاد، فيما اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لتصنيع الحبوب استكمال تجهيز مادتي الرز والطحين والطحين الصفر".وحذرت الوزارة وكلاء المواد الغذائية من "تأخير عمليات تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، داعية المواطنين الى الابلاغ عن اية حالات تأخير او عدم توزيع لمفردات البطاقة التموينية عبر الخطوط الساخنة وموقع الوزارة وصفحاتها على الانترنت".وفي السياق، أكدت وزارة التجارة "وصول كميات من مادتي زيت الطعام والسكر، تمهيدا لتوزيع الوجبة الثانية للمواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية خلال شهر رمضان المبارك، بعد اجراء التعاقدات مع المناشئ الوطنية".وذكرت الوزارة، أن "لجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة كانت قد تعاقدت لشراء كميات من السكر وزيت الطعام والرز في اطار خطة واسعة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية للمشمولين بها في جميع محافظات البلاد".

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