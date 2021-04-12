بجلسة اليونسكو ..وزير التربية يؤكد ضرورة عبور ازمة كورونا على النظام التعليمي

2021/04/12 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير التربية علي الدليمي ضرروة عبور الازمة التي انتجتها كورونا في النظام التعليمي.وقال خلال مُشاركته في جلسة اليونسكو حول تعزيز الوعي بالتعليم (عن بُعد) في العراق : بعد ان تعرضت دول العالم جميعاً الى ازمة كوفيد – 19 كانت ظروف استثنائية في مواجهة العملية التعليمية في وزارة التربية باعتبار الانتقال الى التعليم الالكتروني هو تجربة جديدة في العملية التربوية .واضاف الدليمي : اخذت الوزارة على عاتقها توفير التعليم الالكتروني لأبنائنا الطلبة الاعزاء من خلال مديرية التلفزيون التربوي وبالتعاون مع مديرية المناهج وفتح منصات تعليمية الكترونية مثل منصة "نيوتن" ومنصة "العراق التربوية" وكذلك منصة خاصة بمدارس المتميزين التي تُدريس المواد باللغة الانكليزية حصراً للمواد العلمية بالإضافة الى اطلاق مشروع التلفزيون التربوي "مدرستي" بغية الوصول الى المناهج الدراسية ومراجعتها بأبسط الطرق والتقنيات الحديثة وافتتاح القناة التربوية الثانية الخاصة بالتعليم الابتدائي (kids) لعرض المناهج الدراسية لهذه الفئة بصورة مبسطة عن طريق الرسوم المتحركة .واثنى على الجهود التي يبذلها منتسبو الميدان التربوي في الوزارة خلال هذه المرحلة ، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الجميع وأمن بدوره استدامة التعليم والتعلم .من جانبه اشار مسؤول قطاع التعليم لمنظمة اليونسكو في العراق سانتوش خاتري خلال الورشة الى التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في أزمة "كورونا"، ومن ضمنها عدم حصول ملايين الأطفال حول العالم على الكفايات التعليمية الأساسية، وعدم قدرتهم على اقتناء الأجهزة الرقمية لمتابعة تعليمهم عن بعد ، مشيراً الى ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم لتجنب كارثة بين الأجيال في المستقبل .وعلى هامش الورشة التقى وزير التربية المسؤول الإقليمي لليونسكو في العراق باولو فونتاني وبحث معه عدد من المواضيع التي تخص مجريات العملية التعليمية والتربوية ومدى وقوف ودعم المنظمات الدولية للوزارة لعبور صعوبات المرحلة الراهنة./انتهى3

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