الحلبوسي يهنىء العراقيين بحلول شهر رمضان المبارك

2021/04/12 | 23:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي العراقيين بحلول شهر رمضان المبارك.وذكر في تغريدة : يهلُّ علينا شهر الخير والرحمة رمضان المبارك، وقلوبنا يغمرها الدعاء والرجاء بتفريج الكروب والهموم والبلاء، وبمزيد من السلام والاطمئنان والرخاء لعراقنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع.اللهم أعده بالخير واليمن والبركة./انتهى3

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