شاهد بالفيديو: عروض مذهلة في برج خليفة ونافورة دبي لاستقبال شهر رمضان

2021/04/12 | 23:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقبل برج خليفة ونافورة دبي شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من وسط مدينة دبي.

واظهرت مشاهد مصورة عروضا مذهلة على برج خليفة ونافورة دبي، تضمنت اشكالا تصميمية من التراث الاسلامي.

وتشهد معظم الدول العربية والاسلامية يوم غد الثلاثاء أول ايام شهر رمضان.

برج خليفة ونافورة دبي يستقبلان شهر رمضان المبارك مع عرض مذهل وخاص من قلب #وسط_مدينة_دبي! رمضان كريمpic.twitter.com/8xVhZInhPD

— قناة بينونة (@Baynounahtv) April 12, 2021

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