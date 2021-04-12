إطلاق للنار في مدرسة ثانوية بولاية تينيسي الأميركية

2021/04/12 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي، الاثنين، وقوع عدد من الضحايا جراء إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية.

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