العراق الى جانب خمسة دول بكأس العرب للصالات في مصر

2021/04/12 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافقت الهيأة التطبيعية اليوم الاثنين،على مشاركة المنتخب الوطني لكرة الصالات في بطولة كأس العرب التي ستقام في مصر، للفترة ما بين 20 و 30 أيار المقبل، وتدخل البطولة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وأعلنت ستة منتخبات موافقتها على المشاركة في بطولة كأس العرب، وهي الإمارات والمغرب والسعودية والبحرين بجانب الدولة المستضيفة مصر، فضلا عن العراق".

وكانت الهيأة التطبيعية تلقت الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة للمشاركة في بطولة كأس العرب، وجاءت الموافقة في خطوة لتوفير أفضل سبل التحضير لأسود الرافدين للبطولات الدولية المقبلة، للاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المنتخبات العربية القوية في القارتين الآسيوية والإفريقية.

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