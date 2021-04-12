خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج عمليات تطهير غرب بحيرة حمرين

2021/04/12 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني نتائج عمليات تطهير غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها.وذكرت في بيان: بعد أن انطلقت القطعات الامنية يوم الحادي عشر من نيسان الجاري، وبتوجيه وإشراف من قيادة العمليات المشتركة لتطهير غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها من بقايا ومخالفات عصابات داعش الارهابية، كانت النتائج النهائية لهذه العمليات، قتل 5 ارهابيين و تفجير 13 عبوة و العثور على 9مساطر تفجير و صاروخين نوع غراد وكيسين بارود و مجموعة اصابع TNT و مزولة هاون و مجموعة صواعق هاون و مجموعة عتاد ديمتروف و مجموعة سخانات معدة للتفجير .واضافت انه تم ايضا العثور على : 7 أنفاق و 42 وكر ا و كدس عتاد و 8 قنابر هاون و رمانة يدوية و صاروخ قاذفة و مقذوفين عيار 155 ملم و دراجة نارية و حاوية و جرار زراعي وعجلة و آلية و بوكلاين حفار و8 جليكان وقود بنزين و 3 زوارق و شبكة صيد و أدوات طبخ و أسطوانة غاز و تجهيزات عسكرية و ملابس مدنية و عربة 1 طن و سرير منام ومواد أخرى ./انتهى3

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