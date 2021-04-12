توقعات بتساقط امطار متفرقة في مناطق بالعراق

2021/04/12 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الاثنين، الى فرص لهطول زخات امطار رعدية في مدن الجنوب والفرات الاوسط.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (12 نيسان 2021)، ان هناك "اجواء غائمة جزئيا يوم الثلاثاء في وسط وجنوب البلاد بسبب موجه قصيرة عليا في الطبقات العليا من الجو ينتج عنها فرص هطول زخات من الامطار الرعدية الخفيفة في مدن الجنوب والفرات الاوسط ".

واضاف، انه "ربما تشمل واسط وبعض مناطق ديالى خلال ساعات نهار ومساء يوم الثلاثاء".

واوضح، ان "فرص الامطار تنتهي الثلاثاء ليلا او فجر الاربعاء".

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