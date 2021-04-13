إيران‭ ‬تعلق‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الأوربي‭ ‬في‭ ‬الإرهاب‭ ‬وأمريكا‭ ‬تنفي‭ ‬علاقتها‭ ‬بهجوم‭ ‬نطنز‭ ‬

2021/04/13 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬استمرار‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬وبرلين‭ ‬مستاءة‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬ايرانية موسكو‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ نددت‭ ‬ايران‭ ‬‮«‬بشدة‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬مسؤولين‭ ‬ايرانيين،‭ ‬واعلنت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تعليق‭ ‬‮«‬أي‭ ‬حوار‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭ ‬مع‭ ‬التكتل‭ ‬و»التعاون‭ ‬الناتج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ […]

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