2021/04/13 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو تدعو الى استمرار المحادثات حول النووي وبرلين مستاءة من قرارات ايرانية موسكو- طهران -الزمان نددت ايران «بشدة» مساء الاثنين بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ثمانية مسؤولين ايرانيين، واعلنت ردا على ذلك تعليق «أي حوار حول حقوق الانسان» مع التكتل و»التعاون الناتج من هذا الحوار». وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق تعاونها مع الأوربي في الإرهاب وأمريكا تنفي علاقتها بهجوم نطنز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق تعاونها مع الأوربي في الإرهاب وأمريكا تنفي علاقتها بهجوم نطنز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلق تعاونها مع الأوربي في الإرهاب وأمريكا تنفي علاقتها بهجوم نطنز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).