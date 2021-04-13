رمضان والمغيبون قسراً

2021/04/13 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليتوقف أي مسؤول في الصدارة، ويتذكر للحظة واحدة انّ آلاف العوائل العراقية، وسوادها الاعظم فقير بل معدم، تستقبل شهر رمضان على جلسة افطار حزينة ينقصها رب الاسرة او أحد افرادها، والاسباب كثيرة ابرزها الموت في سبيل الوطن او الموت بصدور مكشوفة لرصاص غادر، أرادوا به ان يُسكتوا صرخة العراقيين المظلومين من ابناء تشرين المجيد.وهناك […]

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