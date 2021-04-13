السعودية تعترض 6 طائرات مسيّرة والأمم المتحدة تدعو الى اقتناص فرصة لحل في اليمن

2021/04/13 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬صنعاء‭ – ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬ دعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬كل‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اقتناص‭ ‬الفرصة‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فيما‭ ‬عقدت‭ ‬أبرز‭ ‬القوى‭ ‬جلسة‭ ‬مفاوضات‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬فيأعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الإثنين‭ ‬أنهم‭ ‬استهدفوا‭ ‬السعودية‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬بالستية،‭ ‬بينها‭ ‬منشآت‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬أرامكو‭ ‬النفطية‭ ‬السعودية‭ ‬العملاقة‭.‬ وأعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬عبر‭ […]

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