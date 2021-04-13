تونس: -مخزن مسكر ولا كرية مشومة- مرة أخرى حول أوضاع قطاع التعليم الإبتدائي - بشير الحامدي

2021/04/13 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي سأعود لنقاش فكرة عبرت عنها منذ أيام متعلقة بالعمل النقابي في قطاع التعليم الابتدائي وبإضراب اليومين الذي نفذ مند أيام وهي فكرة مخز ن مسكر ولا كرية مشومة (1)الفكرة في مجملها كانت: لماذا تسود المواقف الوسطية لدى من ينسبون أنفسهم لمعارضة السياسة البيروقراطية المهيمنة اليوم في القطاع وفي سلطات القرار فيه؟ لماذا يتشبثون بصيغ بالية أثبتت عديد المحطات أنها لا تقود سوى لتقوية جانب الهياكل البيروقر ......





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