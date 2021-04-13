يار الله ينعى ضابطاً رفيع المستوى توفي في عمّان

2021/04/13 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، الاثنين، اللواء البحري الركن محمد جلال عيسى أمين سر البحرية في رئاسة أركان الجيش.

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وجاء في بيان لرئيس أركان الجيش، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 نيسان 2021)، "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أتقدم الى أسرة الفقيد اللواء البحري الركن محمد جلال عيسى أمين سر البحرية في رئاسة أركان الجيش، والذي وافته المنية في إحدى مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية أثناء تلقيه العلاج هناك حيث كان يعاني الفقيد من مرض عضال.

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