بطاقة بريدية من تيتانيك معروضة للبيع

2021/04/13 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت بطاقة بريدية كتبها كبير مشغلي الراديو على متن السفينة تيتانيك قبل أسابيع من غرقها في شمال الأطلسي 1912 في مزاد علني.

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