فرنسا: قتيل وجريحة في إطلاق نار أمام مستشفى بباريس

2021/04/13 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قتل شخص وأصيبت امرأة في إطلاق نار أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس .وصرحت الشرطة أن أحد المصابين قد توفي متأثرا بإصابته فيما فر مطلق النار على دراجته النارية.وأعلنت النيابة العامة في باريس أنها فتحت "تحقيقا بتهمتي القتل والشروع في القتل"، وكلفت به الوحدة الجنائية في الشرطة القضائية ".ويهتم هذا المستشفى بالمسنين ويستخدم حاليا كمركز للتلقيح ضد كوفيد-19.وضرب طوق أمني حول المستشفى، وانتشرت عربات الإطفاء في محيط المبنى.وأعلن الصليب الأحمر أنه تم خفض عديد الطواقم في المستشفى، مضيفا أن فقط من لديهم الأولوية يمكنهم الدخول ".وسجل إطلاق عدة أعيرة أمام المستشفى.وتولى طاقم المستشفى الاهتمام بالمصابين.وأوضحت فرق الإسعاف "توفي شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة"./انتهى2

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