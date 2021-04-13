الصحة تطلق تحذيرا جديدا.. المستشفيات مليئة بمرضى كورونا

2021/04/13 | 00:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، من خطورة الفترة مقبلة واهمية الالتزام بالتعليمات الصحية، مشيرة الى ان المستشفيات مليئة بمرضى كورونا.

وذكر وزير الصحة، حسن التميمي في بيان تلقى موقع NRT عربية، اليوم (12 نيسان 2021)، إن وزارته "تناشد المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات للحد من زيادة الاصابات".



واضاف، أن "هناك زيادة كبيرة بالمرضى الراقدين بالمستشفيات نتيجة الاصابة بفايروس كورونا"، مناشدا "المواطنين بدعم جهودها لمكافحة الوباء لصعوبة الموقف الوبائي".

واوضح التميمي، انه "أشرنا زيادة كبيرة بإقبال المواطنين على منافذ صرف اللقاح".

ودعا "المواطنين لضرورة الاسراع بأخذ اللقاح للحد من خطورة لجائحة".

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