إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في منيابوليس الأمريكية

2021/04/13 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية،الاثنين، حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مقتل شاب من أصل أفريقي على يد شرطي.وقالت الشرطة في بيان، إن إطلاق النار أودى بحياة شاب عمره 20 عاما في إحدى ضواحي المدينة، فيما يبدو "حادث عرضي" وقع بعد أن سحبت ضابطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي خلال محاولة إلقاء القبض عليه.جاء إطلاق النار والاضطرابات اللاحقة في مركز بروكلين، مينيسوتا، قبل ساعات من استئناف محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد.المصدر: سبوتنيك

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