التطورات الروسية الأوكرانية.. وزير الخارجية الأميركي يتجه إلى بروكسل للتشاور مع أعضاء الناتو

2021/04/13 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، العاصمة واشنطن، متوجهاً إلى بروكسل لإجراء مشاورات مع أعضاء الناتو وممثلين أوروبيين.

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