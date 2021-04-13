الحدود البحرية التركية الليبية.. تحرّك يوناني و

2021/04/13 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، لتركيا، أكد على استمرار الاتفاقيتين المثيرتين للجدل التي عقدتهما حكومة الوفاق في 2019 مع أنقرة الخاصتين باتفاق ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الأمنية.

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