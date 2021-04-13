وست بروميتش يواصل تقدمه بفوز عريض على ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي

2021/04/13 | 01:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكتسح وست بروميتش نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي 2020 / 2021، ليواصل الفريق تقدمه في مسابقة البريميرليج بعد فوزه الماضي على حساب تشيلسي بخمسة أهداف لهدفين.وجاءت أهداف وست بروميتش عن طريق ماثيو بيريرا من ضربة جزاء في الدقيقة 32، وماثيو فيليبس 35، وكالوم روبيتسون 69 على التوالي ".وبهذه النتيجة وصل فريق وست بروميتش إلى النقطة 24 بفارق 8 نقاط عن نيوكاسل أقرب الفرق لمنطقة الهبوط، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون بعد خسارة اليوم عند 36 نقطة ".وجمع وست بروميتش نقاطه من 31 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 17 مباراة، فيما يتواجد ساوثهامبتون فى المركز الـ14 برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 15./انتهى2

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