2021/04/13 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاضرون المجانيون ووعود بالتعاقد معهم بعد خروجهم في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، نناقش في هذه الحلقة الحلول والوعود التي أعطتها الجهات الحكومية اليهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاضرون المجانيون.. بين الحلول والوعود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحاضرون المجانيون.. بين الحلول والوعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).