2021/04/13 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_شحيمط تجعل الفلسفة من الدين موضوعا لها، ومن التجربة الدينية كذلك، في محاولة للفهم والتأويل للتنوع والوحدة ، الربط المتين يسود التفكير الفلسفي بين الدين والأخلاق ، الحقيقة التي يبحث عنها العقل، واليقين الذي يسري في النفس، وما تفصح عنه في علاقة بالله وبالمخلوقات، الذاتية والموضوعية، والعلاقة بين الذات العارفة وموضوع المعرفة، وحقيقة الأنا في عزلتها وتفردها ومنشئ الاعتقاد، كلها إشكالات فلسفية تحاول الفلسفة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلسفة والتجربة الدينية - أحمد شحيمط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلسفة والتجربة الدينية - أحمد شحيمط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).