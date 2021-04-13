رابطة الدوري الاسباني تحدد موعد موقعة برشلونة وأتلتيكو

2021/04/13 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الجولتين 35، و36 من المسابقة هذا الموسم.ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة "لا ليجا" عبر "تويتر"، فإن برشلونة سيلتقي مع أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، يوم السبت 8 مايو/أيار، الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35.ويحل برشلونة، ضيفًا على ليفانتي يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة الـ36.أما ريال مدريد فسيستقبل إشبيلية يوم الأحد 9 مايو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ35، ثم سيحل ضيفًا على غرناطة، يوم الخميس 13 مايو، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الـ36.

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