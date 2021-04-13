إطلاق نار في مدرسة ثانوية.. الشرطة الأميركية تعلن مقتل شخص

2021/04/13 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي، الاثنين، مقتل شخص واحد وإصابة أحد ضباطها بجروح في تبادل لإطلاق النار بإحدى المدارس الثانوية

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