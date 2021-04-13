وزير: أطراف السلام في السودان تتوصل لاتفاق بشأن الحركات المسلحة

2021/04/13 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الوزير بحكومة دولة جنوب السودان وعضو لجنة الوساطة لاتفاق سلام السودان، ضيو مطوك، عن اتفاق أطراف السلام في السودان على جمع كل قوات الحركات المسلحة في معسكرات خارج الخرطوم

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