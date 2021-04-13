مرسوم جمهوري يحدِّد 10/ 10 المقبل موعداً لإجراء الانتخابات

2021/04/13 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل : سندس عبد الوهاب كربلاء: علي لفته

أكد رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، خلال إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، أنَّها مهمة ومفصلية وتأسيسية، بينما دعا الأجهزة الأمنية إلى تحملِ المسؤوليةِ في حفظِ الأمن.

بالتزامن مع ذلك، قدم الاتحاد الاوروبي 5.51 ملايين يورو لمشروعٍ تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال صالح في بيان: إنَّ “الانتخابات تأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وإنَّ تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة”.

ودعا رئيس الجمهورية “الجميع إلى الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة”.

وأضاف، “ فلتكن أصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق إلى مرحلةٍ يكون فيها أكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً”.

وأكد، “أنَّ مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للاسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيساً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة”.

وتابع، “لا بدَّ من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين”.

إلى ذلك، رحبت الأمم المتحدة في العراق بالمساهمة البالغة 5.51 ملايين يورو التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروعٍ تقوده المنظمة الدولية لدعم بناء القدرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وسيسهم التمويل الأوروبي كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تُجري فيه مفوضية الانتخابات التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الأول المقبل.

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