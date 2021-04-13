عبر 50 منفذاً.. الصحة تباشر التطعيم بلقاح فايزر

2021/04/13 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي السماوة: احمد الفرطوسي

باشرت منافذ التلقيح في مستشفيات بغداد والمحافظات إعطاء لقاح فايزر الأميركي، بعد أنْ تسلم العراق 50 الف جرعة كما تسلم ايضا 200 الف جرعة اضافية من لقاح سينوفارم الصيني، بالتزامن مع ذلك، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، امس الاثنين، فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً لغاية 5 صباحاً مع تقليص الدوام ساعة واحدة.

وقالت اللجنة في بيان: إنَّ “الحظر الشامل سيكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مع استثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضراوات والافران والسماح لأصحابها بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساء مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم”.

كما قررت اللجنة السماح بدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً.

وفي ما يتعلق بتداعيات الوباء والتلقيح، اوضح مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ”الصباح” أنَّ “الدائرة انهت الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بلقاح فايزر، وسيكون توفيره حصريا في المستشفيات لانه بحاجة إلى اجراءات تختلف عن بقية اللقاحات من تجهيز البرادات والسرنجات والمحاليل في منافذ

التلقيح”.

واضاف انه “تم تسليم الدفعة الاولى من فايزر الى مستشفيات فاطمة الزهراء (ع) والواسطي والكندي، فضلا عن تخصيص 70 منفذاً للقاحَي سينوفارم واسترازنيكا في المراكز الصحية”.

واشار إلى “تخصيص اكثر من 50 منفذاً لتقديم لقاح فايزر إلى المواطنين في بغداد والمحافظات واقليم كردستان”.

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