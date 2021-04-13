مجلس الأمناء ينظم ندوة لمناقشة التحديات الاقتصادية

2021/04/13 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واع

نظمَ مركز الدراسات والبحوث الستراتيجية في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، أمس الاثنين، ندوة حوارية مفتوحة بعنوان “الدينار والدولار وتحديات الاقتصاد” حضرها عدد من المسؤولين في الدوائر النقدية والمالية وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين.

وقال رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، خلال الندوة: إن “خطوة البنك المركزي اسهمت في خفض العجز المالي، لكن هناك فئات تضررت بهذا الارتفاع”.

وأضاف الونان، أنه “يجب أن تكون هناك خطط لتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي بمشاركة المواطن”، مشيرا إلى أن “هدف شبكة الإعلام العراقي هو توجيه وتوعية المواطن خصوصا بما يخص أسعار الصرف، الدينار أمام ارتفاع الدولار، كونه أثر بشكل كبير وعام في المواطن”.

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