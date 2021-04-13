تجديد «الحظر الجزئي»: الوضع الصحي في خطر

2021/04/13 | 03:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أمس الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت خلاله مناقشة تطورات الوضع الوبائي في البلاد حيث تم اتخاذ جملة من القرارات بشأنها.

وبين الكاظمي، خلال الاجتماع، خطورة الوضع الصحي في البلاد، في ظل التزايد الكبير باعداد الاصابات، مبينا ان الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم اجمع.

واوضح الكاظمي، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر، والاجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة، مشيراً في الوقت نفسه الى اهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الاضرار بوضعهم.

واكد رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري ان يتوجه المواطن لأخذ اللقاح مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه.

وبعد مناقشات مستفيضة عن تطور الموقف الوبائي في عموم البلاد، اتخذت اللجنة جملة من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان المبارك.

اولا/ فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا للاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر الفضيل مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم.

ثانيا/ فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

ثالثا/ تشديد متابعة تنفيذ الاجراءات من فرق الرقابة الصحية والقوات الأمنية ومحاسبة المخالفين.

رابعا/ توجيه ادارات المؤسسات الصحية منسوبيهم من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بجلب ما يثبت خلو المنسوب من مرض كوفيد-19، بنتيجة فحص سالب PCR، قد اجري من خلال اسبوع او ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19، للسماح لهم بالدوام بدءا من تاريخ 1-آيار 2021، ويتحمل مدير الدائرة او المؤسسة الصحية مسؤولية تطبيق هذه الاجراءات ومتابعتها.

خامسا/ فحص المرضى الداخلين ومرافقيهم جميعا بفحص PCR، في حال عدم وجود ما يثبت تلقيحهم بلقاح كوفيد-19.



سادسا/ جعل تلقيح الاشخاص العاملين جميعهم في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل والمصانع وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، شرطا من شروط تجديد منح الاجازات الصحية لهذه الاماكن واعطائهم مهلة لغاية 1-آيار 2021، ومن ثم محاسبة الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية كافة في حال وجود اي عامل ليس لديه ما يثبت:

أ- تلقيحه بلقاح كوفيد-19.

ب - فيما يتعلق بالاشخاص الذين لديهم ما يثبت وجود موانع للتلقيح كالنساء الحوامل وغيرها من الموانع، او وجود ما يثبت اصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بفحص PCR، أو CT-Scan، ومن الواجب وجود فحص سالب PCR، قد اجري خلال اسبوع.

ج- على الجهات الرقابية في وزارة الصحة بمساندة القوات الأمنية محاسبة المخالفين لتطبيق الشروط الصحية على وفق قانون الصحة العامة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

سابعا/ عدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومذاخر الادوية والمختبرات والعيادات الخاصة بضمنها عيادات الاشعة والمستشفيات الأهلية وغيرها بدأ من تاريخ 1-ايار 2021 في حال:

أ - عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال اسبوع.

ب - عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19.

جـ - على الجهات الرقابية في وزارة الصحة والنقابات المعنية (نقابة الاطباء، نقابة اطباء الاسنان، نقابة الصيادلة)، بمتابعة تطبيقها ومحاسبة المخالفين وغلق الاماكن المخالفة على وفق القوانين والتعليمات النافذة.

ثامنا/ عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها)، وكذلك عدم السماح لموظفيها بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021، في حال:

أ - عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض كوفيد-19 بنتيجة فحص سالبPCR قد اجري خلال اسبوع.

ب - عدم وجود ما يثبت تلقيحه بلقاح كوفيد-19.

جـ - تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الاجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب.

تاسعا/ عدم سماح الاندية الرياضية بوجود اي من اللاعبين مالم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19.

عاشرا/ التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي مع وزارة الصحة بشأن اجراء حملات لتلقيح الفئات المشمولة من الهيئات التدريسية والطلبة.

حادي عشر/ عدم تسجيل هيئة الحج والعمرة اي من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج مالم يثبت حصوله على بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19.

ثاني عشر/ حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة منسوبيها بالتلقيح بلقاح كوفيد-19.

ثالث عشر/ دعوة القوى المجتمعية المخلصة من طلبة العلوم الدينية وشيوخ العشائر والمثقفين والنشطاء والاعلاميين الى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية في التوعية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير.

رابع عشر/ دعوة القنوات الاعلامية والمؤسسات الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني كافة ببذل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية، وتشجيع المواطنين على اخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة.

خامس عشر/ تطبيق احكام المادة 240 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الخاصة بمخالفة الاوامر والتعليمات، وتخويل القوات الامنية الساندة للفرق الصحية وتطبيقها بحق المواطنين المخالفين في حال عدم دفعهم الغرامات.

سادس عشر/ استمرار قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني، بمساندة الفرق الصحية في جولاتها الرقابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الوقاية في الاماكن العامة والمطاعم والمولات والمقاهي وغيرها في اوقات الدوام الرسمي وخارجه.

سابع عشر / تقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، حددت وزارة التربية الصفوف التي سيكون فيها الدوام حضوري.

وذكرت الوزارة في حديث للصحيفة الرسمية، أن «الدوام الحضوري يشمل:

الاول الابتدائي

الثاني الابتدائي

الثالث الابتدائي

السادس الابتدائي

الثالث المتوسط

السادس الاعدادي

واشارت الوزارة الى ان «باقي المراحل سيعتمد التعليم الإلكتروني».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجديد «الحظر الجزئي»: الوضع الصحي في خطر) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجديد «الحظر الجزئي»: الوضع الصحي في خطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).