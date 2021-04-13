2021/04/13 | 03:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وأضاف أنه ليس لديه أي تعليق بخصوص التكهنات عن سبب الواقعة.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تركز على المناقشات الدبلوماسية هذا الأسبوع حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت إيران، الأحد، حدوث خلل في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه «إرهاب نووي».

من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث.

ويوم الاثنين أفاد صالحي بأن «تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة»، وسط خطط طهران لزيادة القدرات الإنتاجية للمنشأة 50%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجوم على «نطنز» الإيراني) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الهجوم على «نطنز» الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).