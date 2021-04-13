رئيس الجمهورية للعيداني: ندعم استضافة البصرة لبطولة خليجي 25

2021/04/13 | 03:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الاثنين، الأوضاع الأمنية والخدمية في محافظة البصرة، وذلك خلال استقباله محافظها أسعد العيداني.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، محافظ البصرة السيد أسعد العيداني، وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، وما تواجهه من مسائل».

وأضاف البيان، «حيث جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقع أهلها عبر توفير الخدمات وفرص العمل لشبابها». وتابع البيان، «وحمّل رئيس الجمهورية، المحافظ، تحياته وتقديره إلى أهالي البصرة وشيوخها ووجهائها»، مشيراً (برهم صالح) إلى أن «المدينة عانت الكثير خلال السنوات والعقود الماضية من سياسات الاستبداد والتهميش والإقصاء، ويستحق أهلها الكثير، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات وبما يحقق الاستقرار والازدهار للمدينة». وأكّد الرئيس دعمه لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25، لتجسد روح الأخوّة والصداقة المشتركة، وهي خطوة كبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية، بحسب البيان.

إلى ذلك، وصف محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيدانيّ وضع الحجر الاساس لميناء الفاو الكبير بانه «حدث تاريخي «.



وقال العيداني في تصريح صحفي ان البصرةَ شهدّت حدثاً مهماً للعراقيّين، والبصريين بشكل خاص، ولكلِ الاجيال القادمة، بوضعِ حجر اساس مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يُعدُّ بوابة العراق والبصرة على وجهِ الخصوص، الاقتصاديّة والعالميّة»، مؤكداً أن «المشروع سيدرُ الخيرَ على البصريّين ويجعلُ من المحافظة محطة عالميّة وينمّي أسواقها التجاريّة ويسهمُ بتشغيل أهالي البصرة».وتابع محافظ البصرة، أن «زيارة رئيس مجلس الوزراء للبصرة مهمة للاطلاع على التطور العمرانيّ في المحافظة والمشاريع المهمة والحيويّة» مبيناً أن «الكاظميّ والوفد الوزاريّ المرافق له زارَ عدّة مشاريع سيما الخدميّة ومنها مشروع محطة تحلية ماء محيلة في قضاء أبي الخصيب، وأكد على اهمية الاسراع بإنجازهِ بأفضل الامكانيات ليكون جاهزا لخدمة أهالي القضاء، ووضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبيّ، كما زارَ محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحيّ والتقى كوادرها العاملة، وأشاد بجهود العاملين على إنجاز المشاريع في المحافظة».

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