"يا إلهي لقد أطلقتُ عليه النار".. تفاصيل جديدة بشأن مقتل شاب أميركي أسود برصاص شرطي

2021/04/13 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في ولاية مينيسوتا الأميركية تفاصيل جديدة بشأن مقتل شاب أسود، الأحد، برصاص الشرطة، بالقرب من مدينة مينيابوليس، وهو ما أثار احتجاجات منددة بسلوك الشرطة

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