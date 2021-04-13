إيران تعلن استبدال الأجهزة المتضررة بمفاعل نطنز بأخرى أكثر قوة

2021/04/13 | 04:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أنه بدأت على الفور عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي المتضررة بعد التخريب في مفاعل نطنز النووي بأجهزة أكثر قوة.وكتب المندوب على تويتر، اليوم الثلاثاء، "بدأت على الفور عملية استبدال أجهزة الطرد المركزي التالفة، بأجهزة أكثر قوة".قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، امس الاثنين، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواطنيها بعد الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية.المصدر: سبوتنيك

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