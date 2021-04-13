"رمضان كريم".. بايدن يستعين بآية قرآنية ويستذكر معاناة الأويغور والروهينغا  

2021/04/13 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنّأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بقدوم شهر رمضان، مؤكدا على أهمية المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية ومؤكدا وقوفه إلى جانب الأويغور في الصين والروهينغا في ميانمار (بورما).

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