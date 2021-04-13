2021/04/13 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء زيارة إلى بيروت، في إطار الدفع بتشكيل حكومة تحقق آمال وتطلعات الشعب اللبناني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلاثاء.. زيارة أميركية للدفع بتشكيل حكومة لبنانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلاثاء.. زيارة أميركية للدفع بتشكيل حكومة لبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).