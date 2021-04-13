إطلاق نار في مدرسة أميركية.. الشرطة تكشف معلومات عن المسلّح

2021/04/13 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأميركية أن مطلق النار في مدرسة أوستن- إيست ماغنيت الثانوية هو أحد طلابها وقد أطلق النار أولا على أفراد الشرطة الذين وجدوه مختبئا داخل حمام

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