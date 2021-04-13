وزير العمل : تنفيذ الخطة الخمسية بين ايران والعراق بدءا من النجف الاشرف

2021/04/13 | 05:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري" عن تفعيل عدد من بنود "خطة العمل الخمسية"، التي وقعها مع نظيره العراقي امس الاحد، بدءا من...

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