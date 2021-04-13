حوار مع الفنانة التشكيلية التونسية عائدة عمار: أفكار لوحاتي أستقيها من تراث بلادي وأصالتها.. - حكمت الحاج

2021/04/13 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج فيما تستعد لإقامة معرضها الشخصي الأول، والذي تأجل لأكثر من مرة بسبب ظروف الجائحة وضرورة مراعاة برتوكولات الحماية الصحية التي تفرضها تداعيات فيروس كورونا المستجد، التقينا في مدينة سوسة الساحلية الجميلة، التشكيلية التونسية عائدة عمار على هامش الحدث المرتقب، للحديث عن رؤيتها للرسم وشؤونه، فكان هذا الحوار: - كيف حدث أن توجهت الى فن الرسم تحديدا دون غيره من الفنون والانشطة الثقافية؟ - ......





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