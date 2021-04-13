المجتمع وسلامة المنطق - سامح عسكر

2021/04/13 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر سؤال: هل توجد علاقة بين الفوضى الفكرية والنشأة الاجتماعية؟مقصود بالفوضى الفكرية هو (التفكير اللامنطقي) يعني شخص لا يتحدث بمنطق وليست لديه القدرة على التزام المنطق، فيشوب حديثه خلطا وجهلا وقياسات فاسدة غبية، يحدث ذلك رغم تمتعه أحيانا بنسبة ذكاء وسرعة بديهة إلا أن التفكير المنطقي لديه مضطربا..وهنا مسألة هامة: فليس من الضروري أن يكون الشخص ذكيا ومنطقيا في نفس الوقت، فالذكاء سعة أفق وا ......





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