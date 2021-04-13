خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ - عباس علي العلي

2021/04/13 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي العجل مفردة لغوية جاءت في مواضع عدة في القرآن الكريم تفيد معنى المخالفة لمفهوم الصبر والتأني المحمود بالنصوص على وجه الأستحباب والحث عليه (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ-;- رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) النحل42، والنص يذكر أن الإنسان خلق من عجل وليس على عجل أو بالعجل فهو يتكلم بصيغة المن المصدرية وليس من التبعيضية كما في أستخدام (من) الكثير في القرأن كما أستعملها في النص التالي (خلق الإنسان من ماء مهي ......





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