دراسة جديدة تظهر تأثير جائحة كورونا على

2021/04/13 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "يوريك أليرت" العلمي دراسة كشفت ارتباطا بين جائحة كورونا و"سلوكيات طعام" غير صحية.

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