إشبيلية يخطف فوزا مثيرا من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

2021/04/13 | 07:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/خطف فريق إشبيلية الإسبانى فوزا مثيرا من مضيفه سيلتا فيجو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي أقيمت بينهما ، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لا ليجا" بالموسم الجارى 2020-2021.وقد أحرز رباعية الفريق الأندلسي في اللقاء كل من: جيوليس كوندي، فرناندو ريجس، إيفان راكيتيتش، اليخاندرو جوميز في الدقائق 7، 35، 60، و76 من زمن المباراة، فيما سجل أهداف سيلتا فيجو الثنائي: ياجو أسباس هدفين في الدقيقتين 20 ركلة جزاء، 23 من عمر اللقاء، وبرايس مينديز في الدقيقة 43 زمن المباراة.وبهذه النتيجة، يحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، فيما جاء سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.وكان إشبيلية قد حقق فوزا ثمينا فى الجولة الماضية على فريق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ليواصل انتصاراته في الليجا، ويستمر في مزاحمة الكبار على لقب المسابقة في الموسم الحالي " .يذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في شهر تشرين الثاني الماضي ، ضمن منافسات الجولة العاشرة، قد حسمه فريق إشبيلية بنتيجة 4 - 2./انتهى2

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