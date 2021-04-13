التجارة: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

2021/04/13 | 07:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة،الثلاثاء، عن التعاقد على تجهيز العراق بـ120 ألف طن من مادة الرز، في حين أكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المحلية.وقال مدير عام الشركة عبد الرحمن عجي طوفان في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه لا توجد لدى الشركة أية تعاقدات أو استيرادات لمادة الحنطة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول".وأضاف أنه "تم التعاقد مع إحدى الشركات الاستيرادية المجهزة لتوريد 120 ألف طن من مادة الرز"، مؤكداً أن "الشركة معنية بتجهيز مادتي الحنطة والرز ضمن الحصة التموينية".وتابع طوفان، إن "260 ألف طن من محصول الشلب قد سوقت لدعم الناتج المحلي وتصنيعه للحصول على ما يقارب من 150 الف طن من الرز، وهي قيد التجهيز للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية، بعد توزيع رز العنبر وياسمين العنبر بين جميع المحافظات".

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