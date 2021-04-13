العراق يخطط لبناء 10 غيغا واط من مشاريع الطاقة الشمسية

2021/04/13 | 07:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

مع تنامي حاجات سكانه وقطاعاته الاقتصادية المختلفة، يسعى العراق الى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، لاسيما الشمسية منها.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العراق منح سبعة مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية كجزء من خطة لإنتاج 10 غيغا واط من الطاقة الشمسية بنهاية العام 2030.وتنتشر مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد وستولد ما مجموعه 750 ميغا واط، بحسب بيان الوزارة، الذي لم يكشف عن أسماء الشركات التي فازت بالعقود، لكن من المرجح ان تكون أكبر محطة لإنتاج الطاقة النظيفة في محافظة كربلاء بطاقة تصميمية تبلغ 300 ميغا واط، فضلا عن محطات أخرى ستكون في محافظات بابل والمثنى وواسط.ويسعى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، إلى توليد 20 بالمئة من إجمالي طاقته الإنتاجية من الكهرباء من مصادر متجددة للمساعدة في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء، التي تعمل بالطاقة الهيدروكربونية في البلاد،بينما لا تزال المدن العراقية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات كل يوم، لاسيما مع قرب حلول فصل الصيف الذي يشهد انهيارات في إمدادات الكهرباء، وتبلغ حاجة البلاد الكلية نحو 25 الف ميغا واط وتنمو الحاجة بشكل سنوي الى 4 % تقريبا بفعل النمو السكاني المتزايد.وقال عبد الجبار، إن العراق يجري مناقشات مع شركات دولية مثل توتال إس إيه وبعض المطورين النرويجيين لبناء المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، وأبدت شركة توتال استعدادها للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة في العراق.

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