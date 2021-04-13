2021/04/13 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أحياناً أتساءل : لماذا كل تلك الكراهية لليهود؟ لماذا لا نحترم الغجر؟ الكراهية لليهود في مايدعى العالم العربي و الإسلامي ليس حديثاً ، فهم أهل الّمة الذين عليهم أن يدفعوا الجزية ، ولن نستغرب وقوف الحركات القومية العربية الناشئة مع هتلر و النازية ، أما عن الغجر، أو الرومر فربما لا نعرف الكثير عن إبادتهم .



أود أن أشير هنا أنّه يشار في كلّ مرة إلى وجود المؤامرة الصهيونية اليهودية ، كما أود أن أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاناة الغجر مع النّازية - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاناة الغجر مع النّازية - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).