الاتصالات: 16 شركة لتشغيل الكابل الضوئي في بغداد والمحافظات

2021/04/13 | 09:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عزمها اختيار 16 شركة من أصـل 42، متقدمة لتشغيل شبكات الكيبل الـضـوئـي المـنـجـزة في بـغـداد والمـحـافـظـات.

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وقالت مسؤولة العلاقات والإعـلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ايناس الجلبي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (13 نيسان 2021)، إن "الوزارة فتحت باب العطاءات لاستثمار خدمات الشبكة الضوئية، إذ قدمت 42 شركة متخصصة، وسيتم اختيار 16 منها للعمل على تشغيل خـدمـات المشروع".

وأضافت، أن "عملية الاختيار تأتي بـعـد دراســـة إمـكـانـيـات الشركات المذكورة مــن جـمـيـع الجوانب، لتحقيق الجودة في الخدمات التي ستقدم إلى المواطنين".

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