عضو بالصحة النيابية يحدد الموقف بشأن التطعيم بلقاح فايزر بعد تأجيل منحه لمواطنين- عاجل

2021/04/13 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، الثلاثاء (12 نيسان 2021)، أن للمواطن حق اختيار اللقاح الذي يريده والخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرض أي لقاح على المواطنين من قبل المؤسسات الصحية.

وأشتكى مواطنون، رفض مستشفيات ببغداد تطعيمهم بلقاح فايزر بيونتيك، الذي وصل العراق امس واشتراطهم التقديم عليه عبر المنصة الإلكترونية.

وقال عضو اللجنة سلمان حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة لا يمكن لها فرض أي لقاح على المواطن بل المواطن مخير في اختيار أي لقاح يريده، خصوصاً ومع توفر ثلاثة لقاحات (أمريكي وصيني وبريطاني)".

وبين حسن انه "في بعض المراكز الصحية والمستشفيات، ربما يكون هنالك إقبال على أخذ لقاح محدد، ولهذا يتوفر لها لقاح من نوع واحد، ليبلغ المواطن انه ليس له خيار آخر غير اللقاح المتاح".

وأضاف أن "لقاح فايزر الأمريكي يوزع على المواطنين عبر الحجز الالكتروني وخلال الأيام المقبلة، سيكون التقديم عليه بشكل مباشر حاله كحال اللقاح الصيني والبريطاني، خصوصاً مع قرب وصول اللقاح الروسي إلى العراق".

وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، أمس الاحد (11 نيسان 2021)، توفر ثلاثة أنواع من اللقاحات في العراق.

وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، قال الوزير "انه تم توفير ثلاثة أنواع من اللقاحات في العراق".

ودعا التميمي المواطنين إلى "التوجه إلى المراكز الطبية لاستلام اللقاح لغرض السيطرة على خطورة الوباء".

وجددت وزارة الصحة والبيئة، دعوتها للمواطنين إلى تلقي التطعيم بلقاح كورونا، فيما أعلنت البدء بتوزيع لقاحات فايز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوجبة الأولى من لقاح فايزر وصلت إلى العراق، وتتضمن 49 ألف جرعة".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت بعمليات التطعيم على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان"، مبيناً أن "200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ستصل قريباً إلى العراق".

وأوضح البدر، أن "العراق يمتلك ثلاثة لقاحات معتمدة هي أسترازينيكا وسينوفارم وفايزر، وجميعها آمنة وفعالة ومن منشئ عالمية ورصينة، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية".

ودعا متحدث الصحة، "جميع المواطنين المشمولين باللقاح، إلى الإسراع بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية أو التوجه مباشرة إلى أقرب منفذ للتلقيح".

وأكد، أن "جميع الإشاعات والمعلومات الخاطئة التي أُثيرت حول اللقاحات، غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس علمي رصين".

وأشار البدر، إلى أن "العراق لم يسجل أي أعراض جانبية أو مضاعفات خطيرة أو متوسطة لدى المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا".

ولفت إلى أن "الوزارة سجلت حالات بسيطة لدى بعض الذين تلقوا اللقاح، تتمثل باحمرار وألم في منطقة التلقيح، وقشعريرة بسيطة وارتفاع في درجات الحرارة تستمر لساعات أو يوم واحد وتختفي بعدها".

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