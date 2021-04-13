إصابة أحد لاعبي فريق الشرطة بتسمم غذائي في جدة

2021/04/13 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يواصل فريق الشرطة بكرة القدم تحضيراته الرسمية استعداداً للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا للأندية التي تضمه إلى جانب الدحيل القطري والاستقلال الإيراني، فضلا عن فريق ألأهلي السعودي، والتي تضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمدة من ١٤-٣٠ من الشهر الحالي.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وشهدت التدريبات، التي احتضنها الملعب الفرعي لملعب الجوهرة، روحاً مختلفة وإصرارًا من قبل اللاعبين على الظهور بشكل جيد، تاركين وراءهم كل منغصات المسابقة المحلية.

وأضاف،" وبحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، فقد دخلَ الفريق في نظام الفقاعة التي لا تجيز لأحدٍ مغادرة الفندق مع تشديد الإجراءات الوقائية لمدة ١٤ يوما، وإجراء المسحات كل ثلاثة أيام، ورغم التشدد إلا ان الفريق يمر بحالة جيدة نفسياً نتيجة الخدمات التي يقدمها الفندق، فضلا عن تهيئة كل الأمور اللوجستية الأخرى".

وأوضح،" وتعرضَ لاعب الفريق (مراد محمد) إلى تسممٍ غدائي نتيجة وجبة غذائية كان قد تناولها في بغداد ليغيب عن الفريق خلال الوحدتين الماضيتين على أمل شفائه ومعاودة التدريب من جديد، وما زال لاعبا المنتخب الوطني (امجد عطوان ومحمد قاسم) يتدربان بشكل منفرد، ومن المؤمل مشاركتهما بشكل رسمي في تدريبات اليوم الثلاثاء، فيما شكا كل من خضر علي وعلي حصني آلاماً بسيطة، إذ سيتم عرضهما غدا على الطبيب المختص بعد أخذ الفحوصات اللازمة للوقوف على حالتهما الى جانب اللاعب حسن عاشور المبتعد أساسا عن التدريبات بسبب إصابته في المباراة السابقة أمام النجف".

ومن المؤمل أن يقام، الأربعاء، المؤتمران الفني والصحفي للمجموعة الثالثة في قاعة مؤتمرات ملعب الجوهرة الذي سيحتضن رديفه مباريات المجموعة.

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